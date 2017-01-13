CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу в результаті бойових дій троє українських військових отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: троє українських бійців поранені
Противник 78 разів обстрілював позиції сил АТО
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців отримали поранення. Це сталося в районі населеного пункту Попасна", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.
Загалом протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.
12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: