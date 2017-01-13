Доба в зоні АТО: троє українських бійців поранені

За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військових отримали поранення.

"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців отримали поранення. Це сталося в районі населеного пункту Попасна", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

Загалом протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.

12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.