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Доба в зоні АТО: троє українських бійців поранені

Противник 78 разів обстрілював позиції сил АТО
За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військових отримали поранення.
Доба в зоні АТО: троє українських бійців поранені Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців отримали поранення. Це сталося в районі населеного пункту Попасна", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

Загалом протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.

12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.

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13 01 2017 14:58
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