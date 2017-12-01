Доба в зоні АТО: троє українських військових дістали поранення

З початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. В результаті троє бійців отримали поранення.

На Маріупольському напрямку терористи обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар'їнку та Широкине з гранатометів і стрілецької зброї. По Талаківці також відкривали вогонь з озброєння БМПЮ в районі Широкиного стріляв снайпер бойовиків, - повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Золотому і Кримському, з гранатометів і стрілецької зброї били по Новозванівці і Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції військових в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки і Троїцького.

Раніше IPress.ua повідомляв, що за минулу добу в зоні проведення АТО загинув український військовий.

Нагадаємо, у середу, 11 січня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.

Також бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя.