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Доба в зоні АТО: з вечора зафіксоване перемир’я

Загалом за минулу добу зафіксовано чотири обстріли з боку терористів
Друга половина минулої доби у зоні АТО, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню.
Доба в зоні АТО: з вечора зафіксоване перемир’я Фото: 365news.biz

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Натомість вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків. Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120 мм в районі Широкиного. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів вели вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

Загалом за минулу добу зафіксовано чотири обстріли з боку терористів.

У штабі також додали, що внаслідок ворожого вогню отримав бойове травмування один військовослужбовець.

Як вже повідомлялося раніше, близько 12:30 год. з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл зі стрілецької зброї в бік українських військовослужбовців, які виконують завдання із підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України. Ніхто з них не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.

"Водночас слід відзначити, що представники російсько-окупаційних військ продовжують прикривати халатність та безвідповідальність своїх бойовиків міфічними обстрілами з боку сил антитерористичної операції", - заявили у штабі.

Так, 7 лютого, вони заявили, що українські військові застосовуючи артилерію калібру 152-мм обстріляли селище міського типу Вергулівка, що на Луганщині.

Розвідкою штабу АТО встановлено, що шкоду місцевим мешканцям було нанесено внаслідок детонації боєкомплекту та розльоту уламків артилерійських снарядів через недотримання бойовиками правил пожежної безпеки. Окрім того, виявлено факт приховування втрати кількох одиниць ствольної артилерії.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік ЗСУ.


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09 02 2018 07:55
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