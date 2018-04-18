Добкін дав свідчення в суді над Януковичем

Депутат Верховної Ради Михайло Добкін у середу, 18 квітня, дав свідчення в суді у справі про державну зраду Віктора Януковича, при якому він займав посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Допит тривав близько півтори години.

Добкін, зокрема, розповів, що втеча Януковича з Києва до Харкова двома вертольотами 22 лютого 2014 року була "офіційним візитом". При цьому він повідомив, що Янукович прибув до Харкова на вертольоті з незнайомою жінкою, сином Віктором, спікером Ради Володимиром Рибаком і головою Адміністрації Президента Андрієм Клюєвим.

Він повідомив, що на з'їзд депутатів у Харкові Янукович не пішов, оскільки Добкін вирішив, що це може нести загрозу його життю та здоров'ю. "Я відрадив його їхати на з'їзд. Він так і не дочекався від мене тез. Ми не мали можливості гарантувати його безпеку. Я почав отримувати погрози з незнайомих номерів на свій номер стосовно мене, моєї родини, моїх близьких, у тому числі і Януковича. Я розумів, що його присутність у залі може призвести до серйозних наслідків", - повідомив Добкін.

Депутат стверджує, що в цей день до Харкова прибуло 5-12 тис. радикально налаштованих молодих людей із центральних регіонів країни.

За його словами, було вирішено навіть зняти охорону з ув'язненої на той момент Юлії Тимошенко для гарантування безпеки Януковича в Харкові. "Частину охорони, яка була займалася віп-засудженою Тимошенко, була знято з об'єкта, щоб забезпечувати безпеку Януковича. При мені нічого не могло статися. Коли ми побачили, що більшає людей не з Харкова, а в них організація була не гіршою, ніж у нас, ми знали, де вони можуть нас зустрічати, ми змінювали тричі маршрут", - заявив він.

Колишній голова Харківської ОДА також сказав, що незважаючи на небезпеку Янукович не повинен був тікати з України.

"Він повинен був залишитися і померти. Якби він залишився, не було б таких наслідків трагічних - когось би вбили, хтось би наклав на себе руки. Я розумію суть ваших запитань, ви хочете сказати, що йому нічого не загрожувало. Так не було. Приїхавши до Харкова, він був упевненим, а прощаючись він уже був постарілим років на десять", - сказав Добкін.

З 14 лютого в Оболонському райсуді у справі про держзраді екс-президента були допитані лише 4 з 20 дозволених судом свідків захисту.

Нагадаємо, 18 березня екс-прем'єр Микола Азаров висловив готовність свідчити у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.