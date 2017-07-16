Добкін похизувався, що Швейцарія зняла з нього санкції
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. Як доказ, він опублікував відповідний документ.
При цьому він наголосив, що причина припинення санкцій – "недостовірна інформація" ГПУ.
"Як працюють європейські адвокати. Швейцарія припинила щодо мене міжнародні санкції. Причина – недостовірна інформація ГПУ", – написав він.
Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.
Нардеп підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.
"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.
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