Добкіна допитають в суді по справі Януковича

Оболонський районний суд Києва дозволив допитати народного депутата від "Опозиційного блоку", екс-главу Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

На засіданні в четвер суд задовольнив клопотання адвокатів Януковича, інформує "Інтерфакс-Україна".

Суд запропонував стороні захисту визначитися разом з Добкіним і забезпечити явку свідка на засідання 12, 18 або 19 квітня.

При цьому суд не зміг заслухати в четвер колишнього депутата Вишгородської райради від Партії регіонів Анатолія Кобилинського – директора охоронної фірми "Гроссер", яка здійснювала охорону резиденції "Межигір'я" під час президентства Януковича.

Свідок направив електронну телеграму до суду, що не може прибути з поважних причин. Адвокат Ігор Федоренко зазначив, що Кобилинський не може прибути до суду через сімейні обставини.

Сторона звинувачення у відповідь на це запропонувала здійснити привід цього свідка в суд.

Крім того, прокурори виступили проти задоволення судом додаткових свідків з боку захисту. На думку звинувачення, збільшення кількості свідків, які можуть повідомити одні і ті ж відомості і обставини, буде тільки затягувати процес.

Також прокурори вказали на те, що адвокати Януковича не можуть забезпечити явку своїх свідків до суду.

З 14 лютого в Оболонському райсуді у справі про держзраді екс-президента були допитані лише 4 з 20 дозволених судом свідків захисту.

Нагадаємо, 18 березня екс-прем'єр Микола Азаров висловив готовність свідчити у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.