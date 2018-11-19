Добовий видобуток газу в Україні досяг 4-річного рекорду

Добовий видобуток природного газу в Україні в середині листопада досяг показника 59 млн кубометрів на добу.

За підсумками жовтня середньодобовий показник видобутку газу становив 58,5 млн куб. м/добу, вересня - 57,7 млн ​​куб. м/добу. Зростання середньодобового видобутку до 59 млн куб. м в середині листопада обумовлено в першу чергу підвищенням показників компанії "Укргазвидобування", свідчать дані компанії "Укртрансгаз", інформує Enkorr.

На неї припадає близько 74% видобутку газу в країні, 20% - на приватні компанії і 4% на нафтову компанію "Укрнафта".

За даними "Укртрансгазу", з початку року (321 добу) в Україні видобуто 18,3 млрд куб. м газу (в середньому 56,99 млн куб. м/добу). У разі якщо до кінця 2018 року середньодобовий видобуток збережеться на поточному рівні 59 млн куб. м/добу, за підсумками 2018 року видобуток становитиме 20,9 млрд куб. м (+0,5% до 2017 року).

Відзначимо, що середньодобовий показник 59 млн куб. м/добу (відповідає річному 21,5 млрд куб. м) є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки, з моменту втрати контролю над добувними активами в Криму через анексію півострова Росією.

Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.