Добовий видобуток газу в Україні досяг 4-річного рекорду
За підсумками жовтня середньодобовий показник видобутку газу становив 58,5 млн куб. м/добу, вересня - 57,7 млн куб. м/добу. Зростання середньодобового видобутку до 59 млн куб. м в середині листопада обумовлено в першу чергу підвищенням показників компанії "Укргазвидобування", свідчать дані компанії "Укртрансгаз", інформує Enkorr.
На неї припадає близько 74% видобутку газу в країні, 20% - на приватні компанії і 4% на нафтову компанію "Укрнафта".
За даними "Укртрансгазу", з початку року (321 добу) в Україні видобуто 18,3 млрд куб. м газу (в середньому 56,99 млн куб. м/добу). У разі якщо до кінця 2018 року середньодобовий видобуток збережеться на поточному рівні 59 млн куб. м/добу, за підсумками 2018 року видобуток становитиме 20,9 млрд куб. м (+0,5% до 2017 року).
Відзначимо, що середньодобовий показник 59 млн куб. м/добу (відповідає річному 21,5 млрд куб. м) є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки, з моменту втрати контролю над добувними активами в Криму через анексію півострова Росією.
Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.
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