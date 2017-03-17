Дочірня компанія німецької фірми готова поставляти газ в Україну через Польщу
Виручка знизилася з 9,4 до 7,2 млрд євро в результаті зниження цін на енергоресурси.
У 2016 році VNG продала 301 млрд кВт-г (29,1 млрд куб. м) газу після 323 млрд кВт-г у 2015 році. Обсяг реалізації на ринку Німеччини склав стабільні 84,1 млрд кВт-г. Закупівлі склали 363 млрд кВт-г (370 роком раніше). Про це повідомила компанія, передає Інтерфакс-Україна.
У портфелі закупівель 57 млрд кВт-г (56 в 2015) склав газ з Росії; з 42,8 до 23,5 млрд кВт-г впали закупівлі газу безпосередньо в Норвегії, а закупівлі на спотовому, ф'ючерсному ринку та з інших джерел зросли до 283,1 млн кВт-г (269,9 млрд кВт-г роком раніше).
У звіті також згадується, що в минулому році HANDEN Sp z o. o. - польська дочірня компанія VNG предкваліфікувалася для можливих поставок газу в Україну. Між тим, ще два роки тому колишній глава VNG Карстен Хойхерт запевняв, що VNG не збирається поставляти газ в Україну: "Ми не мали переговорів з Україною з цього питання".
Нагадаємо, за підсумками лютого для європейських споживачів через українську газотранспортну систему було протранспортовано 7,6 млрд кубометрів газу, що на 30% більше за показники аналогічного періоду минулого року.
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