Дочка і зять Трампа вирішували службові питання через особисту пошту, - NYT
Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.
За даними видання, особистою поштою користувалися дочка американського лідера Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер, а також колишній головний радник Трампа зі стратегічних питань Стівен Беннон і екс-глава апарату Білого дому Райнс Прібас.
У статті йдеться про те, що зять і радник американського президента Дж. Кушнер за сім перших місяців роботи в адміністрації Трампа відправив або отримав близько 100 листів, пов'язаних з роботою.
Газета зазначає, що кілька електронних листів, що стосуються питань, пов'язаних з Білим домом, отримували на свої особисті електронні скриньки радник президента США Стівен Міллер і глава Національної економічної ради США Гері Кон.
Нагадаємо, 20 липня група конгресменів-демократів у США попросила ФБР перевірити, чи не приховала донька президента Дональда Трампа Іванка контакти чоловіка з представниками російської влади при отриманні дозволу на доступ до секретної інформації.
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