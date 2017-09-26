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Дочка і зять Трампа вирішували службові питання через особисту пошту, - NYT

Кушнер за сім місяців роботи радником отримав близько ста службових листів
Щонайменше, шість найближчих радників президента США Дональда Трампа використовували свої особисті електронні поштові скриньки для обговорення питань, пов'язаних зі справами Білого дому.
Дочка і зять Трампа вирішували службові питання через особисту пошту, - NYT Фото: Leah Puttkammer / Getty Images

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

За даними видання, особистою поштою користувалися дочка американського лідера Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер, а також колишній головний радник Трампа зі стратегічних питань Стівен Беннон і екс-глава апарату Білого дому Райнс Прібас.

У статті йдеться про те, що зять і радник американського президента Дж. Кушнер за сім перших місяців роботи в адміністрації Трампа відправив або отримав близько 100 листів, пов'язаних з роботою.

Газета зазначає, що кілька електронних листів, що стосуються питань, пов'язаних з Білим домом, отримували на свої особисті електронні скриньки радник президента США Стівен Міллер і глава Національної економічної ради США Гері Кон.

Нагадаємо, 20 липня група конгресменів-демократів у США попросила ФБР перевірити, чи не приховала донька президента Дональда Трампа Іванка контакти чоловіка з представниками російської влади при отриманні дозволу на доступ до секретної інформації.

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