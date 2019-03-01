"Дочка" російського "Сбербанку" оскаржить штраф Нацбанку на 94,7 млн грн
"Банк залишає за собою право оскаржити розмір призначеного регулятором штрафу в судових інстанціях", - повідомили на офіційному сайті "Сбербанку", коментуючи штрафні санкції Нацбанку.
Зокрема, там вважають, що накладання на "Сбербанк" штрафу є "неринковим та частково протекціоністським заходом", а також є "непропорційним тим заходам, які банк вчинив для посилення контролю за внутрішніми операціями".
"У своїх документах НБУ використовує досить розмиті формулювання. Зокрема, "операції, що містять ознаки, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів". Сам по собі факт застосування умовного способу в справі, результатом якого планується штраф в 94,737 млн гривень, вже досить спірний", - заявили у "Сбербанку".
Крім цього, у російському банку додали, що законодавство у сфері фінансового моніторингу в Україні є таким, що його можна трактувати по-різному, а дії Нацбанку "не сприяють розвитку фінансового сектора України".
"Подібними діями НБУ створює невиправдане фінансове навантаження на банки, що очевидно не сприяє зміцненню стійкості фінансового сектора в Україні. У сукупності зі складнощами роботи судової системи та суб'єктивним підходом до трактування законодавства можемо констатувати зростання рівня ризиків для ведення бізнесу в Україні", - додали в "дочці" російського державного банку.
Нагадаємо, Національний банк України оштрафував український дочірній банк "Сбербанка Росії" на 94 млн 737 тис. 499 гривень за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.
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