"Дочка" російського "Сбербанку" оскаржить штраф Нацбанку на 94,7 млн грн

"Банк залишає за собою право оскаржити розмір призначеного регулятором штрафу в судових інстанціях", - повідомили на офіційному сайті "Сбербанку", коментуючи штрафні санкції Нацбанку.

Зокрема, там вважають, що накладання на "Сбербанк" штрафу є "неринковим та частково протекціоністським заходом", а також є "непропорційним тим заходам, які банк вчинив для посилення контролю за внутрішніми операціями".

"У своїх документах НБУ використовує досить розмиті формулювання. Зокрема, "операції, що містять ознаки, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів". Сам по собі факт застосування умовного способу в справі, результатом якого планується штраф в 94,737 млн гривень, вже досить спірний", - заявили у "Сбербанку".

Крім цього, у російському банку додали, що законодавство у сфері фінансового моніторингу в Україні є таким, що його можна трактувати по-різному, а дії Нацбанку "не сприяють розвитку фінансового сектора України".

"Подібними діями НБУ створює невиправдане фінансове навантаження на банки, що очевидно не сприяє зміцненню стійкості фінансового сектора в Україні. У сукупності зі складнощами роботи судової системи та суб'єктивним підходом до трактування законодавства можемо констатувати зростання рівня ризиків для ведення бізнесу в Україні", - додали в "дочці" російського державного банку.