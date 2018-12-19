"Дочку" російського "ВТБ" ліквідують, - Нацбанк
"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на основі рішення Національного банку про відкликання ліцензії, ухвалене 18 грудня, входить у "ВТБ" як ліквідатор", - повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що російський державний банк ВТБ, який в Україні володіє однойменною "дочкою", вирішив закрити всі відділення і скоротити свою присутність на українському ринку в найближчі місяці.
15 березня 2017-го РНБО зобов’язала Нацбанк і СБУ ввести санкції проти банків з російським капіталом. У НБУ, зокрема, повідомили, що санкції проти українських банків з російським капіталом означатимуть, що Росія не зможе вивести гроші з цих фінустанов.
27 березня "Сбербанк" Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.
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