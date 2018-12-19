"Дочку" російського "ВТБ" ліквідують, - Нацбанк

Раніше повідомлялось, що банк можуть купити українські банкіри

Національний банк України ухвалив рішення ліквкідувати "дочку" російського державного банку "ВТБ".

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на основі рішення Національного банку про відкликання ліцензії, ухвалене 18 грудня, входить у "ВТБ" як ліквідатор", - повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що російський державний банк ВТБ, який в Україні володіє однойменною "дочкою", вирішив закрити всі відділення і скоротити свою присутність на українському ринку в найближчі місяці.

15 березня 2017-го РНБО зобов’язала Нацбанк і СБУ ввести санкції проти банків з російським капіталом. У НБУ, зокрема, повідомили, що санкції проти українських банків з російським капіталом означатимуть, що Росія не зможе вивести гроші з цих фінустанов.

27 березня "Сбербанк" Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.