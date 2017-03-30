"Дочок" російських банків в Україні виставили на продаж більше року тому, - НБУ
Зараз їх продаж на фінальній стадії, а завдання НБУ - гарантувати російським банкам безпечний і спокійний вихід з ринку України.
"Наша мета - гарантувати російським банкам: вони будуть під контролем, не зазнаватимуть шкоди шляхом насильства, гарантувати політичний спокій і покинуть ринок спокійно", - заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в інтерв'ю Deutsche Welle.
Нагадаємо, українська "дочка" Сбербанку була продана приблизно за 130 мільйонів доларів.
Зазначимо, російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.
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