"Дочок" російських банків в Україні виставили на продаж більше року тому, - НБУ

Зараз їх продаж на фінальній стадії

Російські банки виставили на продаж своїх "дочок" більше року назад.

Зараз їх продаж на фінальній стадії, а завдання НБУ - гарантувати російським банкам безпечний і спокійний вихід з ринку України.

"Наша мета - гарантувати російським банкам: вони будуть під контролем, не зазнаватимуть шкоди шляхом насильства, гарантувати політичний спокій і покинуть ринок спокійно", - заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в інтерв'ю Deutsche Welle.

Нагадаємо, українська "дочка" Сбербанку була продана приблизно за 130 мільйонів доларів.

Зазначимо, російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).