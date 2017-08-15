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Додаток Приват24 стане доступним і для клієнтів інших банків

На даний момент у додатку 9 млн користувачів
До одного з основних продуктів націоналізованого "Приватбанку" - додатку для мобільного і онлайн-банкінгу Приват24 підключать клієнтів інших банків.
Додаток Приват24 стане доступним і для клієнтів інших банків Фото: "ПриватБанк"

Зараз Приват24 можуть користуватися тільки клієнти Приватбанку. Але вже у жовтні його відкриють для клієнтів інших банків.Про це повідомили в головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пише liga.net.

Розробники також планують повністю оновити IOS-версію додатка Приват24: переробити дизайн, додати нові функції. Заради цього у Центрі електронного бізнесу Приватбанку найняли нову команду IOS-розробників.

При цьому, оновлення Android буде трохи пізніше.

На даний момент у додатку 9 млн користувачів, яким доступна можливість оплачувати комунальні рахунки, купувати квитки на транспорт, робити грошові перекази і відкривати депозити за допомогою однієї програми.

Нагадаємо, "Приватбанк" готовий надати органам державної влади, відомствам, держкомпаніям і органам місцевої влади готове рішення корпоративних операційних систем на базі PrivatLinux, яке забезпечить захист даних від кібератак.

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15 08 2017 10:16
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