Додон не ухвалюватиме заборону російської пропаганди в молдовських ЗМІ

На його думку, демократи "розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів"

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).

"Я виступаю категорично проти загострення відносин з нашими російськими партнерами заради утримання влади у партії, яка втратила довіру населення і намагається догодити Заходу. І буду блокувати прийняття будь-якого закону, спрямованого на те, щоб посіяти розбрат в суспільстві", - заявив Додон,повідомляє видання Newsmaker.

За його словами, прикриваючись боротьбою з пропагандою, демократи намагаються приховати провали проєвропейської коаліції, правління якої ознаменувалося корупційними скандалами і падінням економіки.

На його думку, демократи "розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів".

Раніше прес-секретар Демпартії Віталій Гамурар за підсумками щотижневої наради у ДПМ заявив, що демократи збираються повернутися до законодавчої заборони іноземної пропаганди в ЗМІ.

Нагадаємо, Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

Зазначимо, що раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.