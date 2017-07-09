Додон обіцяє покарати військових, причетних до навчань з Україною
За словами прес-секретаря молдовського президента Іона Чебана, Додон розпорядився провести перевірки у військових частинах, інформує NewsMaker.
"Щоб вивчити ситуацію, з'ясувати, хто з військових присутній, а хто відсутній, і прийняти рішення відповідно до законодавства, аж до зниження відповідальних осіб у званнях", - пояснив він.
Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.
У середу уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.
Однак Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.
Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона приїхала на міжнародні навчання Rapid Trident 2017, які проходять на території України.
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