Додон відмовився дати судді Чаусу політичний притулок в Молдові
"Нам це підтвердили молдавські прокурори", - повідомили виданню "Українські новини" в правоохоронних органах. Інші деталі поки не розголошуються.
Видання deschide.md, посилаючись на радника Додона, пише, що відповідне рішення прийняла комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президенті.
Нагадаємо, 3 серпня суд продовжив на 30 діб цілодобовий домашній арешт судді Миколі Чаусу, який втік до Молдови після затримання рівно рік тому детективами Національного антикорупційного бюро за підозрою в хабарництві.
Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві Чауса в Молдові.
Чауса викрили у серпні минулого року в Києві на хабарі в 150 тис. дол.
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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