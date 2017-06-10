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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Додон відмовився дати судді Чаусу політичний притулок в Молдові

Інформацію підтвердили молдавські прокурори
Президент Молдови Ігор Додон розглянув прохання судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про надання йому політичного притулку і відмовив в її задоволенні.
Додон відмовився дати судді Чаусу політичний притулок в Молдові Фото: tsn.ua

"Нам це підтвердили молдавські прокурори", - повідомили виданню "Українські новини" в правоохоронних органах. Інші деталі поки не розголошуються.

Видання deschide.md, посилаючись на радника Додона, пише, що відповідне рішення прийняла комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президенті.

Нагадаємо, 3 серпня суд продовжив на 30 діб цілодобовий домашній арешт судді Миколі Чаусу, який втік до Молдови після затримання рівно рік тому детективами Національного антикорупційного бюро за підозрою в хабарництві.

Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві Чауса в Молдові.

Чауса викрили у серпні минулого року в Києві на хабарі в 150 тис. дол.

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.

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