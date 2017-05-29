Додон відреагував на видворення російських дипломатів з Молдови
Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook.
"Уряд здійснив обурливий жест щодо нашого стратегічного партнера Російської Федерації. Сьогодні від посла зажадали, щоб п'ять російських дипломатів покинули Молдову протягом 72 годин", - написав Додон.
Він назвав цей крок "недружнім" та "категорично засудив" рішення, яке, на його думку, загрожує російсько-молдовським відносинам.
Додон вважає, що рішення про видворення російських дипломатів було ухвалене на замовлення Заходу.
"Попереджаю з усією відповідальністю цю владу, що схвалене нею рішення вплутатися в геополітичні "ігри" Брюсселя і Вашингтона, а також в "ігри" військових структур НАТО в цьому регіоні є дуже небезпечним", - додав Додон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Молдова висилає з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.
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