Додон відреагував на видворення російських дипломатів з Молдови

Президента Молдови Ігоря Додона обурило оголошення персонами нон-грата п’ятьох російських дипломатів

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд здійснив обурливий жест щодо нашого стратегічного партнера Російської Федерації. Сьогодні від посла зажадали, щоб п'ять російських дипломатів покинули Молдову протягом 72 годин", - написав Додон.

Він назвав цей крок "недружнім" та "категорично засудив" рішення, яке, на його думку, загрожує російсько-молдовським відносинам.

Додон вважає, що рішення про видворення російських дипломатів було ухвалене на замовлення Заходу.

"Попереджаю з усією відповідальністю цю владу, що схвалене нею рішення вплутатися в геополітичні "ігри" Брюсселя і Вашингтона, а також в "ігри" військових структур НАТО в цьому регіоні є дуже небезпечним", - додав Додон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Молдова висилає з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.