Додон вважає, що Молдова повинна відмовитись від армії
"У нас повинна бути спільна державність, спільна бюджетна, банківська системи, спільна зовнішня політика... Спільні кордони - обов'язково. Але армія нам не потрібна", - заявив президент Молдови Ігор Додон, коментуючи статус Придністров’я у разі його повернення під контроль Кишинева в інтерв’ю російській "Независимой газете".
За його словами, Молдові військові конфлікти не загрожують.
"Молдова - нейтральна країна, тому в ній не повинно бути збройних сил - ні на лівому, ні на правому берегах Дністра. З ким нам воювати?", - додав Додон.
На думку Додона, у Тирасполя зараз є два сценарії - або стати частиною України, або Молдови. Він виступає за реалізацію другого.
"Упевнений, що для Придністров'я краще бути частиною Республіки Молдова. Отримати незалежність або стати суб'єктом Російської Федерації для Придністров'я нереально", - додав він.
Крім небажання бачити Молдову в скаді НАТО, Додон виступає за скасування угоди про асоціацію з ЄС.
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