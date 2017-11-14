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Додон вважає, що Молдова повинна відмовитись від армії

За словами Додона, Молдові військові конфлікти не загрожують
Молдова – нейтральна країна, а тому повинна відмовитися від своїх збройних сил.
Додон вважає, що Молдова повинна відмовитись від армії Фото: tass.ru

"У нас повинна бути спільна державність, спільна бюджетна, банківська системи, спільна зовнішня політика... Спільні кордони - обов'язково. Але армія нам не потрібна", - заявив президент Молдови Ігор Додон, коментуючи статус Придністров’я у разі його повернення під контроль Кишинева в інтерв’ю російській "Независимой газете".

За його словами, Молдові військові конфлікти не загрожують.

"Молдова - нейтральна країна, тому в ній не повинно бути збройних сил - ні на лівому, ні на правому берегах Дністра. З ким нам воювати?", - додав Додон.

На думку Додона, у Тирасполя зараз є два сценарії - або стати частиною України, або Молдови. Він виступає за реалізацію другого.

"Упевнений, що для Придністров'я краще бути частиною Республіки Молдова. Отримати незалежність або стати суб'єктом Російської Федерації для Придністров'я нереально", - додав він.

Крім небажання бачити Молдову в скаді НАТО, Додон  виступає за скасування угоди про асоціацію з ЄС.

Восени 2017 року Додон двічі відмовлявся підписувати указ про призначення міністра оборони Молдови. Однак, Конституційний суд надав такі повноваження спікеру парламенту Андріану Канду, який і підписав замість Додона указ про призначення на цю посаду 32-річного фінансиста Еуджена Стурзу.
 
 
 
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14 11 2017 14:21
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