Додон вимагає для Молдови статус спостерігача в Євразійському економічному союзі

"Республіка Молдова повинна співпрацювати і з Заходом, і зі Сходом"

Президент Молдови Ігор Додон вирішив ініціювати надання Республіці Молдова статусу країни-спостерігача при Євразійському економічному союзі (ЄврАзЕС).

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Учора підписав відповідний лист Голові Вищої Євразійської Економічної Ради, - написав він. - Наприкінці травня на засіданні Глав держав - членів ЄАЕС ця ініціатива буде розглянута".

Він також написав, що 3 квітня в Кишиневі відбудеться міжнародний економічний форум, у якому візьме участь голова колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тигран Саркісян.

"Республіка Молдова повинна співпрацювати і з Заходом, і зі Сходом, і це партнерство повинно переслідувати виключно національні інтереси нашої країни", - наголосив Додон.

Нагадаємо, що раніше відомий своїми проросійськими поглядами Додон виступив з ініціативою тристоронніх переговорів між Молдовою, ЄС і Росією з питань економічних взаємин у контексті імплементації Угоди про асоціацію Молдова-ЄС. На початку березня ЄС відкинув пропозицію про переговори у форматі "ЄС-Молдова-Росія".

Євразійський економічний союз - економічний союз, створений 29 травня 2014 року. З 1 січня 2015 року договір набув чинності; в нього увійшли Білорусь, Казахстан і Росія, 2 січня - Вірменія, а 14 травня до нього приєднався Киргизстан.

Зазначимо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики