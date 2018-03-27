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Додон: Висилка дипломатів - це антиросійська провокація

Президент Молдови висловив своє обурення у зв'язку з рішенням МЗС вислати трьох російських дипломатів
Президент Молдови Ігор Додон назвав висилку з країни російських дипломатів "антиросійської провокацією".
Додон: Висилка дипломатів - це антиросійська провокація Фото: tass.ru

"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію," - заявив Додон, коментуючи рішення МЗС країни про оголошення персонами нон грата одразу трьох представників російської дипломатичної місії.

Також він підкреслив, що Молдови не має ніяких союзницьких зобов'язань перед Великобританією та іншими країнами НАТО, а тому не може мотивувати подібні кроки блоковою солідарністю.

"Хочу нагадати, що цілий ряд країн – членів НАТО, такі як Словаччина і Туреччина, а також член Євросоюзу Австрія – відмовилися брати участь у цьому колективному антиросійському демарші," - нагадав президент.

Раніше, Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.

 

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