Додон закликає провести дострокові парламентські вибори

Звернення зроблено "у зв'язку з антиконституційними діями і початком загальнореспубліканських акцій на підтримку президентської форми правління"

Президент Молдови Ігор Додон опублікував звернення до громадян, в якому заявив, що не існує іншого рішення для країни, крім дострокових парламентських виборів та якнайшвидшого переходу на президентську форму правління.

Відповідне звернення опубліковано на сайті президента Молдови.

Повідомляється, що звернення зроблено "у зв'язку з антиконституційними діями і початком загальнореспубліканських акцій на підтримку президентської форми правління".

"Вже не раз говорив, і повторю й на цей раз - я несу відповідальність лише перед народом Республіки Молдова, так що ніяка інстанція не може зобов'язати мене підписати те, з чим я не згоден, виконуючи свою роль на посаді в ім'я народу. Як вже було заявлено мною вчора, всі сумнівні рішення цього Конституційного суду будуть переглянуті після парламентських виборів", - заявив Додон.

"Для Молдови не існує іншого рішення, крім дострокових парламентських виборів і якнайшвидшого переходу до президентської форми правління. Заявляємо про початок дій на рівні всієї держави з метою підтримки президентської форми правління", - заявив він.

Нагадаємо, у впересні партія соціалістів Республіки Молдова розпочала збір підписів під петицією про проведення національного референдуму щодо переходу країни від парламентської до президентської форми правління.

Раніше депутати парламенту Молдови від проєвропейської Ліберальної партії почали збір підписів під законопроектом про початок процедури відсторонення від посади президента Ігоря Додона.