Додон заявив про готовність відвідати Київ
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, лідер Молдови 24 січня дав свою першу прес-конференцію в ролі глави держави у Кишиневі.
"Я сказав про те, що перший візит відбудеться в Москву. Як і обіцяв, другий візит відбудеться на початку лютого в Брюссель. Було б добре, щоб наступний візит відбувся в Бухарест або Київ. Це нормально, мати хороші відносини з сусідами. Є й інші запрошення і пропозиції, але було б нормально, щоб зустрітися з сусідами", - сказав Додон.
Відповідаючи на питання журналістів про його дії, якщо його не запросять до Києва або Бухареста, Додон заявив, що "насильно милим не будеш".
"Якщо не запросять на рівні глав держав, я буду налагоджувати співпрацю з парламентом, урядом. Там (в Румунії – Ред.) у влади теж червоні (Соціал-демократична партія – Ред.) я теж був червоним до недавніх пір. Так що знайдемо рішення", - розповів президент Молдови, раніше колишній соціаліст.
Нагадаємо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.
Зазначимо, що раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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