Додон звернувся до КС з проханням перевірити законність заборони новин з РФ
Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.
"Повторно заявляю про свою позицію щодо так званого "закону про боротьбу з пропагандою". На мій погляд, він суперечить принципам демократії і порушує основні права людини, гарантовані Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини, а саме: право на свободу слова, свободу преси, свободу думки тощо", - написав Додон.
Він також додав, що цей проект вводить цензуру і зазначив, що це неприпустимо в правовій державі.
Нагадаємо, 7 грудня парламент Молдови прийняв проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо.
Згідно із запропонованими змінами, новини, які транслюють молдовські теле- і радіостанції, можуть бути вироблені тільки в країнах ЄС, США, Канади та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).
За порушення цього пункту мовників будуть штрафувати на суму 40-70 тисяч леїв ($2300-4000), а за повторне порушення - штраф 70-100 тисяч леїв ($4000-5800).
Додон відмовився затвердити цей документ і повернув його в парламент, але депутати повторно затвердили проект правок.
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