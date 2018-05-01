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Додон звернувся до КС з проханням перевірити законність заборони новин з РФ

Він вважає, що цей проект вводить цензуру
Президент Молдови Ігор Додон звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути конституційність положень законопроекту про заборону російських новин та інформаційно-аналітичних програм на радіо і ТБ.
Додон звернувся до КС з проханням перевірити законність заборони новин з РФ Фото: tass.ru

Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

"Повторно заявляю про свою позицію щодо так званого "закону про боротьбу з пропагандою". На мій погляд, він суперечить принципам демократії і порушує основні права людини, гарантовані Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини, а саме: право на свободу слова, свободу преси, свободу думки тощо", - написав Додон.

Він також додав, що цей проект вводить цензуру і зазначив, що це неприпустимо в правовій державі.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Молдови прийняв проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо.

Згідно із запропонованими змінами, новини, які транслюють молдовські теле- і радіостанції, можуть бути вироблені тільки в країнах ЄС, США, Канади та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього пункту мовників будуть штрафувати на суму 40-70 тисяч леїв ($2300-4000), а за повторне порушення - штраф 70-100 тисяч леїв ($4000-5800).

Додон відмовився затвердити цей документ і повернув його в парламент, але депутати повторно затвердили проект правок.

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05 01 2018 07:54
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