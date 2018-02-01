Додона усунули з посади президента Молдови
Таке рішення Конституційний суд схвалив у вівторок на вимогу депутатів від правлячої коаліції, повідомляє молдовське видання NewsMaker.
За рішенням суду замість Додона кандидатів тепер затвердить тимчасово виконуючий обов'язки президента - спікер парламенту, або прем'єр-міністр.
Додон відмовився схвалювати кандидатури урядовців, оскільки на його погляд кандидати раніше скомпроментували себе. Суд визнав претензії Додона недостатньо обґрунтованими. У своєму остаточному рішенні суд визнав повторну відмову Додона затверджувати нових міністрів і віце-прем'єрів порушенням його конституційних обов'язків.
Додон заявив, що рішення Конституційного суду – за межами здорового глузду.
"Суд зайвий раз підтвердив свій імідж слухняного політичного інструменту, а не конституційного органу. Це ганебне і зухвале падіння для держави, яка претендує на роль демократичної", - прокоментував Додон у своєму Facebook.
Зауважимо, за такою ж процедурою в обхід Додона вже було призначено міністра оборони Євгенія Струзу. Його кандидатуру Додон перед цим відхиляв двічі.
Нагадаємо, що парламент Молдови знову підтримав відхилений Додоном закон проти російської пропаганди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків