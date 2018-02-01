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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Додона усунули з посади президента Молдови

Рішення тимчасове
Конституційний суд Молдови тимчасово припинив повноваження президента Ігоря Додона у зв'язку з тим, що останній відмовився затвердити повторно висунутих прем'єром кандидатів на пости міністрів і віце-прем'єрів.
Додона усунули з посади президента Молдови Фото: tass.ru

Таке рішення Конституційний суд схвалив у вівторок на вимогу депутатів від правлячої коаліції, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

За рішенням суду замість Додона кандидатів тепер затвердить тимчасово виконуючий обов'язки президента - спікер парламенту, або прем'єр-міністр.

Додон відмовився схвалювати кандидатури урядовців, оскільки на його погляд кандидати раніше скомпроментували себе. Суд визнав претензії Додона недостатньо обґрунтованими. У своєму остаточному рішенні суд визнав повторну відмову Додона затверджувати нових міністрів і віце-прем'єрів порушенням його конституційних обов'язків.

Додон заявив, що рішення Конституційного суду – за межами здорового глузду.

"Суд зайвий раз підтвердив свій імідж слухняного політичного інструменту, а не конституційного органу. Це ганебне і зухвале падіння для держави, яка претендує на роль демократичної", - прокоментував Додон у своєму Facebook.

Зауважимо, за такою ж процедурою в обхід Додона вже було призначено міністра оборони Євгенія Струзу. Його кандидатуру Додон перед цим відхиляв двічі. 

Нагадаємо, що парламент Молдови знову підтримав відхилений Додоном закон проти російської пропаганди.

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02 01 2018 17:16
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