Доглядач храму в Пакистані вбив 20 парафіян

Доглядач суфійського храму та його спільники катували двадцять парафіян, а потім убили їх кийками і ножами.

“Доглядач суфійського храму та його спільники катували двадцять парафіян, а потім убили їх кийками і ножами... Під час нападу в неділю вранці в храмі на околиці віддаленого міста Саргодха в регіоні Пенджаб чотири особи також отримали поранення”, - повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.

Доглядач храму Абдул Вахід закликав віруючих відвідати храм, а потім напав на них зі своїми спільниками, сказав Ліакат Алі Шатха, заступник уповноваженого з області.

У місцевій лікарні повідомили, що більшість смертельних ударів були завдані у задню частину шиї.

Як зазначається, нападника заарештували. Під час допиту чоловік заявив, що вважав, що його жертви хотіли його вбити.

“Вахід повідомив поліції, що він вбив людей, тому що вони намагалися отруїти його в минулому, і вони знову прийшли, щоб убити його", - сказали в поліції.

Нагадаємо, що Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.