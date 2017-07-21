Доголополов вийшов до 1/2 фіналу на турнірі в Швеції, обігравши росіянина

Наступним суперником Сашка також буде росіянин

Український тенісист Олександр Долгополов пробився в півфінал грунтового турніру серії ATP-500 в шведському Бостаді.

Українець обіграв 33-у ракетку світу росіянина Карена Хачанова 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2), причому у вирішальному сеті Олександр поступався з 0:3 з двома брейками і врятував два матчбола в кінцівці партії.

Раніше Долгополов обіграв аргентинців Леонарда Майера і Орасіо Себальоса, не віддавши їм жодного сету.

У півфіналі українець зіграє з ще одним росіянином - Андрієм Кузнєцовим.

Відзначимо, що турніри в чоловічому професійному тенісі поділені на кілька категорій. Найбільші чотири - турніри Великого Шолома (за перемогу в яких дають 2000 очок), за ними йдуть Мастерс (1000 очок), турніри серії ATP-500 (500 очок), ATP-250 (250 очок), челенджери (до 125 очок) і фючерси (до 35 очок).

Нагадаємо, що Олександр Долгополов знявся з Відкритого чемпіонату Великобританії з тенісу 2017 року. Українець не зміг дограти матч проти Роджера Федерера, який згодом виграв турнір.