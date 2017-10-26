Договір, через який "Укрзалізниця" втратила 26 млн гривень, визнали недійсним

Господарський суд Києва 24 жовтня 2017 року, задовольнивши позов Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), визнав недійсним договір поставки між ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" і ПАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал".

Зазначений договір був укладений всупереч закону "Про здійснення державних закупівель", а саме - без проведення закупівельної процедури, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НАБУ.

Ухвалення судом такого рішення дозволить повернути державному підприємству 26 млн грн, які воно переплатило.

За версією слідства, в листопаді 2015 року ДП "УПП УЗ" без проведення процедур держзакупівель уклало з Коростенським заводом залізобетонних шпал договір, на виконання якого останнім поставило держпідприємству елементи рейкових клемно-болтових скріплень на загальну суму понад 157,9 млн грн. Постачальниками виступили шість інших підприємств. У результаті таких дій ДП завдано збитків на суму понад 26 млн грн.

"Набуття чинності рішення суду Києва сприятиме ліквідації наслідків недійсності правочину, визначених ст. 216 Цивільного кодексу України, зокрема поверненню державному підприємству сплачених коштів", - резюмує НАБУ.

Раніше філія Центру забезпечення виробництва компанії "Укрзалізниця" закупила у компанії "Інтеркабель Київ" кабельно-провідникову продукцію, вироблену в Росії, за 117,4 мільйона гривень.