Договір про дрони: Туреччина також постачатиме в Україну військове обладнання

" Проте найбільш вирішальну роль у підписанні контракту дійсно відіграв якісний рівень стосунків на рівні президентів двох країн"

Україна підписала контракт із Туреччиною щодо закупівлі для української армії ударних дронів Bayraktar TB2. Обсяги контракту передбачатимуть офсетні зобов’язання.

"З самого початку однозначної та швидкої готовності з боку Туреччини продати Україні новий ударний оперативно-тактичний БпАк зовсім не було. Ситуація змінювалась поступово. А особливо після того, як у лютому 2017 р. троє турецьких військових загинули, а одинадцять були поранені внаслідок російських авіаударів на півночі Сирії. Проте найбільш вирішальну роль у підписанні контракту дійсно відіграв якісний рівень стосунків на рівні президентів двох країн. Про це мені говорили і спецекспортери, і військові, які були дотичні до цієї справи", - повідомляє директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у Facebook.

На думку експерта, це позитивно вплине і на швидку поставку першої партії безпілотних літаків до України.

Згурець зазначив, що обсяги контракту між "Укрспецекспортом" та турецькою компанією Baykar Makina є такими, що передбачатимуть офсетні зобов’язання: "Тобто, укладання з Україною - точніше, з українськими підприємствами контрактів на закупівлю їхньої продукцію та послуг на суми, які певним чином корелюються з нашими витратами на комплекс Bayraktar TB2".

У цьому зв'язку він висловив думку, що Туреччину цікавитиме, насамперед, потенціал українського двигунобудування. Зокрема, свого часу Туреччина шукала надійний двигун під свій танк "Алтай" та під самохідну гаубицю "Фертіна". Проте більш актуальним питанням для Анкари нині є авіадвигуни, які можна встановлювати на безпілотні літальні апарати значно потужнішого класу, аніж Bayraktar TB2.

"Потенціал запорізького ДП КБ "Івченко-Прогрес", що входить до складу концерну "Укроборонпром", цілком може задовольнити поточні та перспективні потреби турецьких авіабудівників у технологічних агрегатах. І зняти ризики для Туреччини у поставках критичних вузлів з Європи. "Упаковування" цього напряму взаємодії під офсетний пакет може влаштувати обидві сторони", - переконаний експерт.

Нагадаємо, що військовослужбовці одного з арсеналів Збройних сил України у вівторок, 8 січня, знешкодили безпілотник, виявлений в декількох кілометрах від військового об'єкта.