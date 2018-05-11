Доходи Порошенка зросли в вісім разів

Загальний дохід Порошенка за 2018 рік на сьогодні становить 126,7 млн ​​грн

Президент України Петро Порошенко 2 листопада задекларував свої процентні доходи від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку. Загальний дохід Порошенка за 2018 рік на сьогодні майже в вісім разів більше, ніж за весь 2017 рік.

Загальна сума його доходу з відсотків склала більше 1,3 млн грн. Таким чином, за 2018 рік процентний дохід президента від вкладів в МІБ склав 12,4 млн грн, такі дані опубліковані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.



Для збільшення натисніть на зображення. Фото: public.nazk.gov.ua

Міжнародний інвестиційний банк засновано в 2008 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2018 року за розміром загальних активів (7,8 млрд грн) банк посідав 25-е місце серед 83 діючих банків.

Основним акціонером МІБ виступав президент України Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Нагадаємо, що 26 жовтня президент задекларував 28,8 млн грн доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а також ще 6 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал.

Відповідно до даних декларацій, загальний дохід Порошенка за 2018 рік на сьогодні становить 126,7 млн ​​грн, що майже в 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн грн. А ще 2 жовтня доходи Порошенка в 2018-му лише в 5 разів перевищували показник 2017 року. Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.