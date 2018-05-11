Доходи Порошенка зросли в вісім разів
Загальна сума його доходу з відсотків склала більше 1,3 млн грн. Таким чином, за 2018 рік процентний дохід президента від вкладів в МІБ склав 12,4 млн грн, такі дані опубліковані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: public.nazk.gov.ua
Міжнародний інвестиційний банк засновано в 2008 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2018 року за розміром загальних активів (7,8 млрд грн) банк посідав 25-е місце серед 83 діючих банків.
Основним акціонером МІБ виступав президент України Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.
Нагадаємо, що 26 жовтня президент задекларував 28,8 млн грн доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а також ще 6 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал.
Відповідно до даних декларацій, загальний дохід Порошенка за 2018 рік на сьогодні становить 126,7 млн грн, що майже в 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн грн. А ще 2 жовтня доходи Порошенка в 2018-му лише в 5 разів перевищували показник 2017 року. Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.
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