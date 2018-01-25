Доходи росіян падають четвертий рік поспіль

Загалом у 2017 р. доходи знизилися на 1,7% в річному вираженні

У 2017 році доходи жителів Росії знизилися на 1,7%. Доходи падають четвертий рік поспіль. У 2016 році вони впали на 5,8%, в 2015 році - на 3,2%, а в 2014 році - на 0,7%.

У грудні 2017 року грошові доходи росіян скоротилися на 1,8% в річному вираженні проти 0,1% в листопаді і 1,6% у жовтні. Про це з посиланням на Росстат повідомляють Вести економіка.

Як наголошується, загалом у 2017 р. доходи знизилися на 1,7% в річному вираженні.

Доходи росіян скорочуються четвертий рік поспіль: у 2016 р. доходи впали на 5,8% в реальному вираженні, в 2015 р. - на 3,2%, в 2014 р. - на 0,7%.

Скорочення доходів населення в 2017 р. виявилося несподіваним, оскільки уряд чекав збільшення доходів у базовому сценарії прогнозу економічного розвитку країни. Мінекономрозвитку в серпні 2017 року навіть підвищило прогноз зростання реальних доходів населення в 2017 р. з 1% до 1,3%. За прогнозом уряду, реальні доходи населення зростуть у 2018 р на 2,3%.

Середній дохід на душу населення в номінальному вираженні склав у 2017 р. 31475 руб. на місяць (+2,4% в річному вираженні).

Середня заробітна плата склала в 2017 р. 39085 руб. на місяць (+ 7,2%). У реальному вираженні середня зарплата збільшилася в минулому році на 3,4%.

Нагадаємо, більшість росіян вважають США та Україну більшою загрозою, ніж ІДІЛ.



