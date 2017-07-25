Доходи українських клубів у єврокубках значно зростуть

У Лізі чемпіонів вплив клубного коефіцієнта становитиме 30% від загальної суми розподілу грошей від УЄФА, у Лізі Європи - 15

У сезоні 2018/19 УЄФА змінить схему розподілу доходів єврокубках: додасться 4-й показник - клубний коефіцієнт УЄФА за останні 10 сезонів. Це позитивно вплине на прибуток українських клубів.

У Лізі чемпіонів вплив клубного коефіцієнта становитиме 30% від загальної суми розподілу грошей від УЄФА, в Лізі Європи - 15%. Водночас зменшиться роль показника "ринковий пул": з 40% до 15% - в ЛЧ, з 40% до 30% - у ЛЕ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА навів приклад позитивного впливу нової схеми розподілу доходів для клубів на можливий розподіл доходів в ЛЧ 2018/19. Значно зросте потенційний заробіток українських клубів - "Шахтаря" і "Динамо".



Фото: uefa.com

Для прогнозування УЄФА взяв результати клубів у Лізі чемпіонів за підсумками сезону 2015/16. За розрахунками УЄФА, клуб, який може отримати найбільш відчутні фінансові результати в процентному співвідношенні - донецький "Шахтар". "Гірники" можуть збільшити надходження від ЛЧ на 177,3%. Київське "Динамо" - в топ-10 клубів даного рейтингу, на 7-му місці. Зростання доходів киян може скласти 89,3%.

Якщо порахувати в грошовому еквіваленті з урахуванням доходів "Шахтаря" і "Динамо" в Лізі чемпіонів сезону 2015/16 ("Шахтар" заробив 17,623 млн євро, "Динамо" - 26,642 млн євро), то "гірники" можуть отримати 50,433 млн євро, а кияни - 48,868 млн євро.

Нагадаємо, що київське "Динамо в 3-му раунді кваліфікації зіграє проти швейцарського "Янг Бойзу". У свою чергу "Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів відразу з групового етапу. Також донецький "Олімпік" та "Олександрія" дізналися суперників у Лізі Європи.