Доходи великих підприємств України зросли на 334 млрд грн
Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків ДФС. Як наголошується, доходи великих платників становлять майже 61% від обсягів доходів по Україні в цілому.
"Платники Офісу забезпечили понад 79% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні. При цьому, нарахування податку на прибуток має кращу динаміку зростання за темпи збільшення доходів", - повідомляє прес-служба.
"Так, великими платниками Офісу задекларовано 55 млрд гривень податку на прибуток, що на 7,6 млрд гривень або на 16,2% більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року. Зокрема, за 1 півріччя 2017 року задекларовано 47,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
"Позитивна динаміка щодо декларування податку на прибуток прослідковується і в порівнянні з попереднім звітним кварталом", - заявили у прес-службі.
Нагадаємо, що до кінця 2018 року представники Державної фіскальної служби проведуть 2,865 тисячі перевірок підприємств.
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