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Doing Business: Україна найпрогресивніша у веденні бізнесу серед пострадянських країн

Згідно зі звітом, пострадянські країни поліпшили свій бізнес-клімат більше, ніж інші країни світу, починаючи з 2010 року
За шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.
Doing Business: Україна найпрогресивніша у веденні бізнесу серед пострадянських країн Фото: AFP

Про це свідчить звіт Світового банку, пише Financial Times.


Скріншот

Видання зазначає, що згідно зі звітом, пострадянські країни поліпшили свій бізнес-клімат більше, ніж інші країни світу, починаючи з 2010 року. Такий розвиток може здатися дивним, враховуючи занепокоєння щодо впливу державних суб'єктів на правову систему і традиції потужного олігархату на території колишнього Радянського Союзу.


Скріншот

При цьому, у Світовому банку підкреслили зусилля економічних реформ пострадянських держав: України, Росії, Узбекистану, Білорусі, Казахстану.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що влада країни має намір посісти 70-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business - 2018.

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15 08 2017 11:42
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