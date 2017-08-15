Doing Business: Україна найпрогресивніша у веденні бізнесу серед пострадянських країн Згідно зі звітом, пострадянські країни поліпшили свій бізнес-клімат більше, ніж інші країни світу, починаючи з 2010 року

За шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.

Фото: AFP

Про це свідчить звіт Світового банку, пише Financial Times.

Скріншот Видання зазначає, що згідно зі звітом, пострадянські країни поліпшили свій бізнес-клімат більше, ніж інші країни світу, починаючи з 2010 року. Такий розвиток може здатися дивним, враховуючи занепокоєння щодо впливу державних суб'єктів на правову систему і традиції потужного олігархату на території колишнього Радянського Союзу.

Скріншот При цьому, у Світовому банку підкреслили зусилля економічних реформ пострадянських держав: України, Росії, Узбекистану, Білорусі, Казахстану. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що влада країни має намір посісти 70-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business - 2018.

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