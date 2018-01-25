Докази дискримінації кримських татар передадуть до Міжнародного суду - МЗС

Твіт речниці МЗС був реакцією на рішення підконтрольного Кремлю суду про 10-денний арешт одного із затриманих сьогодні в окупованому Криму кримських татар

МЗС висловило протест проти цинічного тиску з боку Росії на кримських татар в окупованому Криму, докази щодо такої дискримінації обіцяють надати до Міжнародного суду.

Про це дипломат і речниця МЗС України Мар’яна Беца написала на своїй сторінці у Twitter.

"РФ придушує кримських татар. Цинічно і зухвало. Висловлюємо протест. Докази щодо дискримінації надамо до Міжнародного суду", - написала Беца.

Цей твіт речниці МЗС був реакцією на рішення підконтрольного Кремлю суду про 10-денний арешт одного із затриманих сьогодні в окупованому Криму кримських татар - Енвера Кроша.

Як уже повідомлялося, кримському татаринові Енверу Крошу затриманому після сьогоднішніх обшуків в окупованому Криму дали десять діб арешту.

За словами брата заарештованого, окупанти зачепилися за записи на сторінці Енвера ВКонтакте (сторінка в російській соцмережі — ред.), зроблені ще в 2013 році, при Україні, коли він востаннє заходив туди.

25 січня в окупованому Криму після обшуків затримали двох кримських татар: Енвера Кроша в Джанкої й Ебазера Іслямова в селі Розливи Нижньогірського району. Кроша доставили в РВВС Джанкою, а Іслямова - в Нижньогірський РВВС.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Енвера Кроша два роки тому — в грудні 2015-го — співробітники ФСБ вже затримували і піддавали тортурам.

Захисники Кроша Сабрі Талібов і Лутфіє Зудієва вважають сьогоднішню справу продовженням спроб російських силовиків схилити Кроша до співробітництва, що були зроблені ними вперше під час затримання в 2015 році.

Нагадаємо, зранку 18 січня в окупованому Криму люди в масках затримали двох кримськотатрських активістів, учасників одиночних пікетів проти репресій 14 жовтня 2017 року Гірая Куламетова та Кемала Сеітьяєва.

14 жовтня жителі анексованого Криму вийшли на вулицю на поодинокі протести проти свавілля силовиків і на захист політв'язнів. Вони тримали плакати з написами "Кримські татари не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму", "Свободу політв'язням" тощо.

В результаті у Криму затримали 49 осіб за "неузгоджені пікети". Після "профілактичних бесід" всіх відпустили.