Документи у Міграційну службу вже здав, - Насіров
"Сьогодні прибув до ГУ Державної Міграційної Служби України в місті Києві, щоб виконати обов'язки відповідно до ухвали суду і здати на зберігання документи наявні в мене, що дають право на виїзд, окрім тих, що вилучили", - зазначив Насіров у своєму Facebook.
Він також нагадав, що не збирається переховуватися від слідства і готовий співпрацювати з органами досудового розслідування.
Насіров також висловив сподівання, що незабаром йому повернуть документи.
Нагадаємо, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами. У першу чергу Насіров сказав, що не хотів, аби за нього вносили заставу.
Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.
Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.
Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.
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