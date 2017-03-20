Документи у Міграційну службу вже здав, - Насіров

Насіров також висловив сподівання, що незабаром йому повернуть документи

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров повідомив, що здав у Міграційну службу документи, які дають право на виїзд за кордон.

"Сьогодні прибув до ГУ Державної Міграційної Служби України в місті Києві, щоб виконати обов'язки відповідно до ухвали суду і здати на зберігання документи наявні в мене, що дають право на виїзд, окрім тих, що вилучили", - зазначив Насіров у своєму Facebook.

Він також нагадав, що не збирається переховуватися від слідства і готовий співпрацювати з органами досудового розслідування.

Насіров також висловив сподівання, що незабаром йому повернуть документи.

Нагадаємо, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами. У першу чергу Насіров сказав, що не хотів, аби за нього вносили заставу.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.