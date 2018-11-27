Долар і євро на міжбанку 27 листопада подорожчали більш ніж на 20 копійок

Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу

Торги на міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 27 листопада, відкрились доларом по 27,75-27,80 грн.

Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу, повідомляє фінансовий портал IBC.ua.

Вартість євро зросла на 6 копійок в купівлі і на 23 копійки на продажу - до 31,68-31,85 грн.

Курс російського рубля трохи зріс і в купівлі, і у продажу - до 0,418-0,420 грн.