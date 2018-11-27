БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТорги на міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 27 листопада, відкрились доларом по 27,75-27,80 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Долар і євро на міжбанку 27 листопада подорожчали більш ніж на 20 копійок
Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу
Фото: businessinsider.com.au
Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу, повідомляє фінансовий портал IBC.ua.
Вартість євро зросла на 6 копійок в купівлі і на 23 копійки на продажу - до 31,68-31,85 грн.
Курс російського рубля трохи зріс і в купівлі, і у продажу - до 0,418-0,420 грн.
Нагадаємо, що Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.
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