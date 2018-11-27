Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Долар і євро на міжбанку 27 листопада подорожчали більш ніж на 20 копійок

Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу
Торги на міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 27 листопада, відкрились доларом по 27,75-27,80 грн.
Долар і євро на міжбанку 27 листопада подорожчали більш ніж на 20 копійок Фото: businessinsider.com.au

Порівняно із закриттям торгів у попередній робочий день вартість долара зросла на 10 копійок в купівлі і на 20 копійок у продажу, повідомляє фінансовий портал IBC.ua.

Вартість євро зросла на 6 копійок в купівлі і на 23 копійки на продажу - до 31,68-31,85 грн.

Курс російського рубля трохи зріс і в купівлі, і у продажу  - до 0,418-0,420 грн.

Нагадаємо, що Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2018 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.