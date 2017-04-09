Долгополов припинив виступ на US Open після поразки від першої ракетки світу

Перша ракетка України Олександр Долгополов програв у 1/8 фіналу останнього в році турніру Великого Шолома US Open лідеру світового рейтингу Рафаелю Надалю.

Іспанець оформив перемогу над українцем в трьох партіях з рахунком 6:2, 6:4, 6:1.

Тенісисти провели на корті 1 годину 41 хвилину. За цей час Долгополов зробив сім ейсів, допустив дві подвійні помилки і не зумів скористатися жодним брейковим шансом з двох. Надаль чотири рази подав навиліт, двічі помилився на подачі і зробив шість брейків.

Відзначимо, що на цьому US Open Долгополов повторив своє найкраще досягнення на турнірі. До четвертого кола українець доходив також в 2011 році.

Після US Open-2017 українець підніметься відразу на 12 рядків у світовому рейтингу і буде займати 52-е місце.

Надалю в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США належить провести поєдинок з росіянином Андрієм Рубльовим.

Нагадаємо, в третьому колі US Open Долгополов розгромив серба Віктора Троїцькі. Раніше перша ракетка України вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату США (US Open), обігравши чеського тенісиста Томаша Бердиха.

Перед цим Долгополов обіграв Яна-Леннарда Штруффа в першому колі US Open.