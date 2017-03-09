Долгополов та Світоліна вийшли до 1/8 фіналу US Open

Перша ракетка України Олександр Долгополов вперше на US Open-2017 зіграв лише три сети, в яких обіграв 52 ракетку світу Віктора Троїцькі і вийшов до четвертого раунду Відкритого чемпіонату США. Рахунок матчу - 6:1, 6:0, 6:4.

Зустріч тривала 1 годину і 23 хвилини. За цей час Долгополов зробив три ейса, допустив чотири подвійні помилки і реалізував сім брейк-пойнтів, інформує Xsport.

У свою чергу, Троїцькі тричі подав навиліт, здійснив дві "подвійні" помилки і взяв один гейм на подачі українця.

Таким чином, Долгополов вдруге в кар'єрі вийшов до четвертого раунду US Open. Попередній був у 2011 році.

Наступним суперником Сашка буде перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль.



Фото: AFP

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до четвертого раунду US Open після перемоги над американкою Шелбі Роджерс. Рахунок матчу: 6-4, 7-5.

Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. За цей час українка чотири рази подала навиліт, допустила чотири "подвійні" помилки і реалізувала п'ять брейк-пойнтів. У свою чергу, американця зробила два ейси, допустила три "подвійні" і взяла три гейми на подачі Світоліної.

Таким чином, Світоліна втретє в сезоні вийшла до четвертого раунду турніру Grand Slam і вперше зіграє на другому тижні US Open.

У наступному матчі українка зустрінеться з переможницею матчу Олена Весніна - Медісон Кіз.

Нагадаємо, що в попередньому раунді Долгополом переміг Томаша Бердиха.