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Долгополов вийшов у фінал на турнірі в Швеції, перемігши ще одного росіянина

У фіналі Долгополов зіграє проти переможця іспанського протистояння Давид Феррер - Фернандо Вердаско
Український тенісист Олександр Долгополов здобув перемогу в півфіналі турніру в шведському Бостаді.
Долгополов вийшов у фінал на турнірі в Швеції, перемігши ще одного росіянина Олександр Долгополов. Фото: Julian Finney/Getty Images

У поєдинку за вихід у фінал перша ракетка країни і 89-й номер світового рейтингу здолав росіянина Андрія Кузнєцова - 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину 4 хвилини, за які Долгополов 8 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінт і допустив 4 "подвійних" помилки. Кузнєцов, який займає 88 місце в світовому рейтингу, оформив 5 ейсів, не реалізував жодного з 5 брейк-поінтів і один раз помилився на подачі.

Відзначимо, що це була перша зустріч Кузнєцова та Долгополова в ATP-турі.

У фіналі турніру в Бостаді, призовий фонд якого становить 482 тисячі євро, Долгополов зіграє проти переможця іспанського протистояння Давид Феррер - Фернандо Вердаско.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі українець також переміг росіянина, здолавши 5-ю ракетку турніру Карена Хачанова.

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22 07 2017 16:39
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