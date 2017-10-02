Долю вбивці поліцейських у Дніпрі вирішить суд присяжних

У четвер, 9 лютого, в Центральному районному суді Дніпра був сформований суд присяжних, яка винесе рішення в справі про вбивство поліцейських, яке скоїв колишній боєць спецроти Торнадо Олександр Пугачов.

"За рішенням, до складу суду присяжних увійде троє присяжних, дві кандидатури також затверджені як запасні. Вони прийняли присягу", - повідомили в суді.

Також стало відомо, що суд частково задовольнив побажання представників ЗМІ та дозволив їм ведення процесу зйомки. Співробітники ЗМІ не зможуть зняти на відео тільки опитування свідків, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що Центральний районний суд Дніпра 9 лютого розпочав засідання в справі про резонансне вбивство поліцейських Олександром Пугачовим.

Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.

Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.

Також у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського Артема Кутушева який загинув у сутичці зі злочинцем.