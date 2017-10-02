Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Долю вбивці поліцейських у Дніпрі вирішить суд присяжних

Олександр Пугачов висловив бажання в формуванні суду присяжних
У четвер, 9 лютого, в Центральному районному суді Дніпра був сформований суд присяжних, яка винесе рішення в справі про вбивство поліцейських, яке скоїв колишній боєць спецроти Торнадо Олександр Пугачов.
Долю вбивці поліцейських у Дніпрі вирішить суд присяжних Фото: nv.ua

"За рішенням, до складу суду присяжних увійде троє присяжних, дві кандидатури також затверджені як запасні. Вони прийняли присягу", - повідомили в суді.

Також стало відомо, що суд частково задовольнив побажання представників ЗМІ та дозволив їм ведення процесу зйомки. Співробітники ЗМІ не зможуть зняти на відео тільки опитування свідків, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що Центральний районний суд Дніпра 9 лютого розпочав засідання в справі про резонансне вбивство поліцейських Олександром Пугачовим.

Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.

Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр ПугачовПравоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.

Також у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського Артема Кутушева який загинув у сутичці зі злочинцем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2017 06:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat