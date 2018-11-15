Домовленості з чинною владою України неможливі, - прем'єр Угорщини

В Будапешті кажуть, що контактують з потенційними переможцями виборів і вже намагаються обговорити необхідні зміни

Домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Орбан нагадав, що незабаром в Україні відбудуться президентські вибори, і якщо ситуація не погіршиться, це стане великим досягненням, наводить його думку урядовий портал.

"Ми з'ясуємо, чи нинішній угорський курс буде продовжуватись", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє прес-служба уряду.

Орбан зазначив, що в Будапешті контактують з потенційними переможцями виборів і вже намагаються обговорити необхідні зміни, які можуть бути ухвалені після зміни влади. За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби чи стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер вказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти до НАТО та ЄС.

Прем'єр-міністр водночас вказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи вступу до ЄС".

"Ми сподіваємось, що Україна буде союзною, дружньою та не переслідуватиме угорців, які сьогодні є громадянами України, і скористається можливістю того, що Угорщина готова брати участь у розвитку Закарпаття та за його межами та сприяти стабілізації та розвитку України", - сказав він.

Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.