Дональд Трамп підтвердив вихід США з кліматичної Паризької угоди

Американський президент додав, що перегляне рішення лише тоді, коли угода стане для США більш вигідною

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з Паризької угоди про протидію глобальному потеплінню.

Про це повідомляє ВВС.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", — сказав він. Трамп додав, що може "переукласти більш вигідну угоду для США, американських підприємств, працівників, народу, платників податків".

Вчора президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.