Дональд Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі

Зустріч президента Сполучених Штатів та лідера Північної Кореї відбудеться 12 червня в Сінгапурі.

Дату підтвердив у п'ятницю, 1 червня, президент США Дональд Трамп після зустрічі з високопосадовцем КНДР Кім Йонг Чолом, що відбулася у Вашингтоні, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі представник Пхеньяна передав Трампу від лідера КНДР Кім Чен Ина листа. За словами Трампа, Пхеньян готовий до ядерного роззброєння.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США. Однак вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.

Згодом у Білому домі наголосили, що переговори щодо підготовки до зустрічі лідерів двох держав тривають.

Зрештою американська та північнокорейська делегації прибули в Сінгапур для проведення підготовки зустрічі двох лідерів.