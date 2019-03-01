Дональд Трамп розповів, як провів різдвяні свята: "Було дуже самотньо"
"Я був у Білому домі сам шість чи сім днів", - сказав Трамп під час засідання, яке тривало майже 90 хвилин, інформує Politico.
"Було дуже самотньо. Моя сім'я була у Флориді. Я сказав їм залишитися там і насолоджуватися. Я відчував, що повинен бути тут про всяк випадок, якщо люди захочуть прийти і домовитися про безпеку кордонів", додав він.
Трамп вирішив не покидати місто, оскільки федеральний уряд припинив роботу через його вимоги про фінансування прикордонної стіни. Віце-президент Майк Пенс також зазначив на зустрічі, що він залишився у Вашингтоні.
Перша леді Меланія Трамп провела більшість відпустки в Мар-а-Лаго, на президентському курорті в Південній Флориді, куди спочатку планував вирушити і її чоловік.
Також, Меланія Трамп повернулася в Білий дім, щоб провести Різдво зі своїм чоловіком.Трамп таємно прилетів до Іраку відвідати американських солдатів. Це його перший візит в країну, де тривають бойові дії за участю США, і вони вирушили в несподівану подорож, щоб відвідати війська США в Іраку та Німеччині.
Додамо, Президент США Дональд Трамп 24 грудня взяв участь у роботі колл-центру Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), приймаючи дзвінки від дітей з усіх країн і відповідаючи на їхні запитання про місцеперебування Санта-Клауса. Американський президент поспілкувався із семирічною дівчинкою на ім'я Коллман. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує.
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