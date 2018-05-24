Дональд Трамп скасував історичну зустріч з Кім Чен Ином
У заяві йдеться, що в даний час "неможливо провести цю давно заплановану зустріч", яка повинна була відбутися 12 червня в Сінгапурі.
"Ви говорите про свої ядерні можливостей, але наші настільки масштабні і величезні, що я молю Бога, щоб вони ніколи не були використані", — написав Трамп.
Також в листі Трамп додає, що обидві сторони доклали зусиль до того, щоб зустріч в Сінгапурі відбулася, а між ним і лідером КНДР вийшло створити "чудовий діалог".
Американський лідер вважає, що недоцільно проводити зустріч після "великої злоби і відкритої ворожнечі", яку знову продемонстрував Кім Чен Ин у своїх нещодавніх заявах.
Водночас Трамп наголосив, що розраховує зустрітись з лідером КНДР "у майбутньому" у разі "зміни настрою" Кім Чен Ина.
У заяві Трамп подякував лідеру КНДР за те, що той відпустив американських заручників.
Раніше повідомлялося про плани скасувати зустріч з боку північнокорейського лідера, його можливе рішення було пов'язано з вимогою відмовитися від ядерної зброї.
Зазначимо, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону в проміжку між 23 і 25 травня залежно від погодних умов.
Заява Пхеньяна пролунала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі. Глава КНДР пообіцяв, що надасть доступ до спостереження за закриттям полігону південнокорейським і американським журналістам.
Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна зазнала низки міжнародних санкцій. США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.
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