Дональд Трамп скасував історичну зустріч з Кім Чен Ином

Американський лідер вважає, що недоцільно проводити зустріч після "великої злоби і відкритої ворожнечі", яку знову продемонстрував Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це йдеться в заяві Білого дому.

У заяві йдеться, що в даний час "неможливо провести цю давно заплановану зустріч", яка повинна була відбутися 12 червня в Сінгапурі.

"Ви говорите про свої ядерні можливостей, але наші настільки масштабні і величезні, що я молю Бога, щоб вони ніколи не були використані", — написав Трамп.

Також в листі Трамп додає, що обидві сторони доклали зусиль до того, щоб зустріч в Сінгапурі відбулася, а між ним і лідером КНДР вийшло створити "чудовий діалог".

Американський лідер вважає, що недоцільно проводити зустріч після "великої злоби і відкритої ворожнечі", яку знову продемонстрував Кім Чен Ин у своїх нещодавніх заявах.

Водночас Трамп наголосив, що розраховує зустрітись з лідером КНДР "у майбутньому" у разі "зміни настрою" Кім Чен Ина.

У заяві Трамп подякував лідеру КНДР за те, що той відпустив американських заручників.

Раніше повідомлялося про плани скасувати зустріч з боку північнокорейського лідера, його можливе рішення було пов'язано з вимогою відмовитися від ядерної зброї.

Зазначимо, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону в проміжку між 23 і 25 травня залежно від погодних умов.

Заява Пхеньяна пролунала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі. Глава КНДР пообіцяв, що надасть доступ до спостереження за закриттям полігону південнокорейським і американським журналістам.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна зазнала низки міжнародних санкцій. США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.