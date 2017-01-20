Дональд Трамп виголосив першу промову як президент США, - ВІДЕО

Обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду.

У своїй промові 45-ий президент США заявив, що змінить курс Америки і всього світу.

"Верховний суддя Робертс, президент Картер, президент Клінтон, президент Буш, президент Обама, дорогі співвітчизники і люди всього світу, дякую. Ми громадяни Америки. Зараз ми об'єдналися і зробили роботу з відбудови та відновлення її сили для всіх людей. Разом ми будемо визначати курс Америки і курс світу на багато-багато років. Ми будемо стикатися з викликами і з труднощами, але ми все зробимо", - заявив Трамп.

"Ми вдячні президенту Обамі і першої леді Мішель Обамі за їх допомогу в процесі переходу. Вони були прекрасні. Спасибі", - сказав новий президент США.



Фото: zimbio.com

"Сьогоднішня церемонія має дуже особливе значення, тому що сьогодні ми не просто передаємо владу від однієї адміністрації до іншої або від однієї партії інший, але ми передаємо владу з Вашингтона, округу Колумбія, і повертаємо вам, народу. Дуже довго невелика група в столиці насолоджувалася усіма бонусами, а люди платили за це ціну. Вашингтон розквітав, але не ділився з народом своїми багатствами. Процвітали політики, але робочі місця скорочувалися і заводи закривалися. Вищі класи захищали себе, а не громадян нашої країни. І їх перемоги не були вашими перемогами, їх тріумфи не були вашими. І поки вони святкували тут, в столиці, вам мало що було святкувати, всім сім'ям, які страждали по цій країні. Все це зміниться з цього дня. Саме тут. Бо цей момент - момент належить вам", - заявив Трамп.

"Має сенс не те, яка партія контролює уряд, а те, що народ контролює уряд. 20 січня 2017 року увійде в історію як день, коли люди стали володарями цієї країни знову. Забуті жінки і чоловіки нашої країни не будуть забутими. Всі зараз чують вас. Ви приїхали тут у великій кількості, щоб стати частиною історичного руху. Світ ніколи не бачив раніше", - резюмував 45-ий президент США.



Фото: zimbio.com

"Американцям потрібні хороші школи, безпечні райони та хороші робочі місця для себе. Це справедливо, це розумно. Це вимоги праведних людей. Але для багатьох наших співвітчизників реальність відрізняється. Є бідність. Заводи проржавіли, і вони нагадують нам могильні камені. Освітня система не надає освіти нашої молоді, не надає їм знань. Злочинність, банди і наркотики забрали багато життів та пограбували нашу країну. Ця американська різанина припиниться прямо тут і прямо зараз", - сказав президент.

Також Трамп в ході своєї інавгураційної промови пообіцяв знищити радикальний ісламський тероризм у світі.

"Радикальний ісламський тероризм буде ліквідований", - запевнив він.



Фото: zimbio.com

Трамп пообіцяв, що для простих людей відтепер "все зміниться". За його словами, зусилля нової адміністрації президента будуть спрямовані, перш за все, на те, щоб американцям жилося краще.

"Багато десятиліть ми давали гроші іноземним промисловості, а не американцям, субсидії іншим країнам, дозволивши впасти нашим військовим силам. Ми захищали кордони інших країн і не захищали свій власний кордон. Ми витратили трильйони доларів за кордон у той час, коли інфраструктура Америки розпадається на частини. Ми збагатили інші країни, однак багатство, сила і впевненість нашої країни розсипалися і зникли за обрієм. Один за одним закривалися заводи. Вони навіть не подумали про мільйони американських робітників, які залишилися без роботи. Багатство нашого середнього класу зникло, а потім були розподілені по всьому світу. Але це в минулому. А зараз ми очікуємо і дивимося в майбутнє. Сьогодні ми зібралися тут і хочемо, щоб нас почули в кожному місті, в кожній іноземній столиці та в усіх коридорах влади. З цього самого дня буде нова стратегія, буде керувати нашою країною. З цього дня Америка буде насамперед. Америка насамперед", - заявив Трамп.

"З цього дня і надалі на першому місці буде тільки Америка", - заявив він під час своєї промови в Вашингтоні. "Ми зробимо так, що Америкою знову будуть пишатися. І так, зробимо Америку знову великою!" - завершив свою промову президент.

Нагадаємо, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп на виборах переміг Хілларі Клінтон. Трамп виграв майже всі ключові штати: Флориду, Північну Кароліну, Пенсильванію, Огайо, Айову.