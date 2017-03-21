Дональд Трамп за один рік збіднів на $1 млрд, - рейтинг Forbes

Авторитетний американський фінансово-економічний журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу.

Відповідно до рейтингу, першу сходинку четвертий рік поспіль посідає співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 86 млрд дол.

На другому місці розташувався відомий підприємець Уоррен Баффет з 75,6 млрд дол, а на третьому засновник інтернет-компанії Amazon.com власник видавничого дому The Washington Post Джефф Безос з 72,8 млрд дол, повідомляє AFP.

Засновник Facebook Марк Цуккерберг потрапив на п'яте місце рейтингу з 56 млрд дол, відразу після власника мережі магазинів Zara Амансіо Ортега (71,3 млрд долл).

Найцікавіше, що президент США Дональд Трамп втратив в рейтингу 220 пунктів. Якщо в 2016 році він обіймав 336-е місце серед найбагатших людей, то в 2017 Трамп є на 544-й сходинці. Його статки за останній рік зменшилася на 1 млрд дол до 3,5 млрд.

У процентному співвідношенні, учасники списку Forbes в середньому за рік збільшили свої статки на 16%, а президент Трамп за цей час втратив близько 22% свого багатства.

Всього в списку Forbes 2 тис. мільярдерів. З них найбільша кількість 565 із США, 319 з Китаю і 114 з Німеччини.

Нагадаємо, що перше місце у свіжому рейтингу топ-100 найбагатших людей України традиційно дісталося бізнесменові Ринату Ахметову.