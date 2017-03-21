Дональд Трамп за один рік збіднів на $1 млрд, - рейтинг Forbes
Відповідно до рейтингу, першу сходинку четвертий рік поспіль посідає співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 86 млрд дол.
На другому місці розташувався відомий підприємець Уоррен Баффет з 75,6 млрд дол, а на третьому засновник інтернет-компанії Amazon.com власник видавничого дому The Washington Post Джефф Безос з 72,8 млрд дол, повідомляє AFP.
Засновник Facebook Марк Цуккерберг потрапив на п'яте місце рейтингу з 56 млрд дол, відразу після власника мережі магазинів Zara Амансіо Ортега (71,3 млрд долл).
Найцікавіше, що президент США Дональд Трамп втратив в рейтингу 220 пунктів. Якщо в 2016 році він обіймав 336-е місце серед найбагатших людей, то в 2017 Трамп є на 544-й сходинці. Його статки за останній рік зменшилася на 1 млрд дол до 3,5 млрд.
У процентному співвідношенні, учасники списку Forbes в середньому за рік збільшили свої статки на 16%, а президент Трамп за цей час втратив близько 22% свого багатства.
Всього в списку Forbes 2 тис. мільярдерів. З них найбільша кількість 565 із США, 319 з Китаю і 114 з Німеччини.
Нагадаємо, що перше місце у свіжому рейтингу топ-100 найбагатших людей України традиційно дісталося бізнесменові Ринату Ахметову.
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