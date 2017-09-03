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Туска переобрали головою Європейської Ради

Традиційно рутинне питання про переобрання голови Євроради цього разу виявилося несподівано спірним
Прем'єр-міністр Люксембургу заявив, що Дональда Туска переобрали головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в рідній Польщі.
Туска переобрали головою Європейської Ради Фото: bbc.com

Посаду голови Європейської ради до 2019 року обійматиме 59-річний польський політик Дональд Туск, - повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, за його переобрання проголосували 27 із 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС у четвер, 9 березня.

Проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польський прем'єр Беата Шидло скерувала главам держав та урядів 27 країн Євросоюзу листа, в якому йдеться, що Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, "грубо порушив" принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі. Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку зі звинуваченнями, які лунали на її адресу, у відмові дотримуватися "верховенства закону і стандартів демократії".

Примітно, президент України Петро Порошенко вже привітав Туска з переобранням на пост голови Євроради.

"Щиро вітаю надійного друга України Дональда Туска з переобранням на посаді президента Європейської Ради на наступний 2,5-річний термін. В умовах надзвичайно складних внутрішніх і геополітичних процесів, з якими зіткнувся Європейський Союз за часів першої каденції президента Європейської Ради, Дональд Туск проявив високі лідерські якості і довів щиру відданість ідеї об'єднаної Європи та спільним європейським цінностям", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко підкреслив, що надалі чекає на продовження тісної співпраці з Туском для досягнення загальних стратегічних цілей. "Не сумніваюся, що на Україну та ЄС за його лідерства чекає чимало нових звершень на користь миру, стабільності та процвітання", - додав він.

Зазначимо, Польща, яка намагається заблокувати переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради, погрожує зірвати четверговий саміт ЄС.

 
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