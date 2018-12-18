"Донбас" Лозниці не потрапив у шорт-лист "Оскара" Вручення найпрестижнішої нагороди у кіномистецтві відбудеться 24 лютого 2019 року

Українська військова трагікомедія "Донбас" Сергія Лозниці не потрапила у шорт-лист фільмів, які боротимуться за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Фото: hollywoodreporter.com.

Список з дев'яти претендентів Американська кіноакадемія оприлюднила на своєму сайті. Шанси отримати золоту статуетку мають наступні картини: "Крамничні злодії" (Японія); "Айка" (Казахстан); "Капернаум" (Ліван); "Рим" (Мексика); "Холодна війна" (Польща); "Палаючий" (Південна Корея); "Птахи проходу" (Колумбія); "Винний" (Данія); "Ніколи не відводь погляд" (Німеччина). Остаточний список номінантів на "Оскар" оголосять 22 січня 2019 року, а вручення найпрестижнішої нагороди в кіномистецтві відбудеться 24 лютого. Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".

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