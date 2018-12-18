CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська військова трагікомедія "Донбас" Сергія Лозниці не потрапила у шорт-лист фільмів, які боротимуться за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Донбас" Лозниці не потрапив у шорт-лист "Оскара"
Вручення найпрестижнішої нагороди у кіномистецтві відбудеться 24 лютого 2019 року
Фото: hollywoodreporter.com.
Список з дев'яти претендентів Американська кіноакадемія оприлюднила на своєму сайті.
Шанси отримати золоту статуетку мають наступні картини:
"Крамничні злодії" (Японія);
"Айка" (Казахстан);
"Капернаум" (Ліван);
"Рим" (Мексика);
"Холодна війна" (Польща);
"Палаючий" (Південна Корея);
"Птахи проходу" (Колумбія);
"Винний" (Данія);
"Ніколи не відводь погляд" (Німеччина).
Остаточний список номінантів на "Оскар" оголосять 22 січня 2019 року, а вручення найпрестижнішої нагороди в кіномистецтві відбудеться 24 лютого.
Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".
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18 12 2018 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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