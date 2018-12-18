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"Донбас" Лозниці не потрапив у шорт-лист "Оскара"

Вручення найпрестижнішої нагороди у кіномистецтві відбудеться 24 лютого 2019 року
Українська військова трагікомедія "Донбас" Сергія Лозниці не потрапила у шорт-лист фільмів, які боротимуться за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".
"Донбас" Лозниці не потрапив у шорт-лист "Оскара" Фото: hollywoodreporter.com.

Список з дев'яти претендентів Американська кіноакадемія оприлюднила на своєму сайті.

Шанси отримати золоту статуетку мають наступні картини:

"Крамничні злодії" (Японія);

"Айка" (Казахстан);

"Капернаум" (Ліван);

"Рим" (Мексика);

"Холодна війна" (Польща);

"Палаючий" (Південна Корея);

"Птахи проходу" (Колумбія);

"Винний" (Данія);

"Ніколи не відводь погляд" (Німеччина).

Остаточний список номінантів на "Оскар" оголосять 22 січня 2019 року, а вручення найпрестижнішої нагороди в кіномистецтві відбудеться 24 лютого.

Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".

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18 12 2018 09:38
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