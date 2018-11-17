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"Донбас" Лозниці отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Іспанії

Стрічка є національним кандидатом від України на здобуття премії "Оскар"
Найкращим фільмом 15-го міжнародного кінофестивалю в Севільї (Іспанія) стала драма "Донбас" Сергія Лозниці.
"Донбас" Лозниці отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Іспанії Фото: pyramidefilms.com

Про це пишуть "Українські новини".

Як зазначає видання, у конкурсній програмі фестивалю взяли участь 19 фільмів. Серед претендентів на Гран-прі були нові роботи призерів Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів'є Ассаяса та Мії Хансен-Леве, лауреатів премії "Оскар" Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка, Ласло Немеша та інші.

Нагадаємо, стрічка Сергія Лозниці є національним кандидатом від України на здобуття премії "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою. Фільм складається з тринадцяти коротких сюжетів, які показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу.

"Донбас" вперше був показаний в межах програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, де його відзначили премією за режисуру.

Північноамериканська прем'єра драми відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у секції Contemporary World Cinema.

У жовтні фільм отримав премію "КІНОКОЛО", яка щорічно призначається від імені спільноти кінокритиків України за найкращі фільм та режисуру.

"Донбас" створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Українським продюсером виступив Денис Іванов та кінокомпанія "Артхаус Трафік".

В українському прокаті "Донбас" стартував 18 жовтня.

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17 11 2018 23:29
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